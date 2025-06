Operazione mare e laghi sicuri | al via il monitoraggio su 200 chilometri di costa

Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025 prende il via con entusiasmo, impegnandosi a garantire la sicurezza lungo 200 chilometri di coste. Dal 16 giugno, la Capitaneria di Porto di Gaeta ha avviato un monitoraggio capillare per tutelare bagnanti, diportisti e tutti gli amanti del mare. Un impegno concreto per preservare la bellezza e la tranquillità delle nostre spiagge, assicurando un’estate all’insegna della sicurezza e del divertimento.

E' partita ufficialmente il 16 giugno l'operazione Mare e laghi sicuri 2025 della capitaneria di porto di Gaeta, un'attivitĂ a tutela di bagnanti e diportisti e di tutti i fruitori delle spiagge. Il servizio, organizzato dagòi uffici del compartimento marittimo di Gaeta, riguarda anche i.

