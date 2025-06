Operazione interforze in città | al setaccio l' area fra Darsena e parcheggio ex Mof

Nelle ore pomeridiane di mercoledì 18 giugno, le forze di polizia hanno condotto un'operazione interforze nell'area tra Darsena e parcheggio ex Mof, nel cuore della città di Ferrara. Questo intervento straordinario, disposto dalla Prefettura, mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e ripristinando la pace urbana. La città si prepara ora a un nuovo capitolo di tutela e legalità.

