Tragedia nel cuore della Sicilia: un operaio di 65 anni, Elio Reina, perde tragicamente la vita in una cava del palermitano. La sua morte ci ricorda l’importanza delle normative di sicurezza e della prevenzione sul lavoro. Un lutto che coinvolge anche famiglia e comunità , che si stringono nel dolore. È fondamentale riflettere su queste tragedie per garantire ambienti lavorativi più sicuri e tutelare chi ogni giorno rischia la vita per il nostro benessere.

Un operaio di 65 anni, Elio Reina, di Cammarata (Agrigento), è morto a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, schiacciato da un mezzo meccanico in una cava di proprietà di un piccolo imprenditore di San Giovanni Gemini. Sono intervenute le pattuglie dei carabinieri per effettuare i rilievi. La salma è stata restituita ai familiari. Reina lascia la moglie e due figli. I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa madre di Cammarata. Nei primi quattro mesi del 2025 (ultimi dati Inail disponibili) i morti sul lavoro sono stati 286, 21 in più rispetto allo stesso periodo del 2024 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Operaio di 65 anni muore schiacciato in una cava del Palermitano

