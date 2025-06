Openjobmetis e Family Care ricevono il premio Welcome Working for Refugee Integration 2024

Openjobmetis e Family Care, leader nel panorama italiano delle agenzie di lavoro, sono state insignite del premio "Welcome. Working for Refugee Integration 2024" dall'UNHCR. Questo riconoscimento celebra il loro impegno nel promuovere l'integrazione attraverso il lavoro, un gesto di dignità e riscatto per i rifugiati. Un esempio concreto di come il mercato del lavoro possa diventare uno strumento di speranza e rinascita.

Il lavoro come strumento di integrazione, riscatto e dignità. È partendo da questa visione che Openjobmetis, Agenzia per il Lavoro tra le più importanti in Italia, e la sua controllata Family Care, Agenzia per il Lavoro specializzata nei servizi di assistenza familiare (domiciliare e ospedaliera), hanno ricevuto anche quest'anno il riconoscimento “Welcome. Working for Refugee Integration 2024” da parte dell'UNHCR, l'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite. Il progetto “Welcome. Working for Refugee Integration”, promosso dall'UNHCR con il sostegno del Ministero del Lavoro, di Confindustria e del Global Compact Network Italia, punta a rafforzare il ruolo delle imprese nell'inserimento lavorativo dei rifugiati, in sinergia con istituzioni e organizzazioni della società civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Openjobmetis e Family Care ricevono il premio “Welcome. Working for Refugee Integration 2024”

