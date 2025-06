Open Innovation ecco la Tim Challenge per digitalizzare le infrastrutture del Paese

Sei pronto a rivoluzionare le infrastrutture del nostro Paese? Con la TIM Smart Infrastructure Challenge, l'azienda mette in gioco startup, scaleup e imprese innovative per sviluppare soluzioni all’avanguardia basate su Intelligenza Artificiale, IoT e sensoristica intelligente. Questa iniziativa di open innovation mira a digitalizzare reti energetiche, idriche e stradali pubbliche e private, contribuendo a un futuro più smart e sostenibile. Vuoi essere protagonista di questa trasformazione?

Intelligenza Artificiale, Internet of Things e sensoristica intelligente per rivoluzionare il futuro delle reti energetiche, idriche e stradali pubbliche e private. TIM punta sull’ Open Innovation e lancia oggi la ‘TIM Smart Infrastructure Challenge ‘, l’iniziativa rivolta a startup, scaleup e aziende nazionali e internazionali per individuare soluzioni innovative a supporto della trasformazione digitale delle infrastrutture critiche del Paese. L’adozione di soluzioni basate sull’AI e l’IoT in questo ambito, rappresenta un importante motore di sviluppo dell’innovazione digitale che fa evolvere i modelli di business e risponde alle nuove sfide del mercato e del sistema infrastrutturale nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: open - challenge - innovation - ecco

Open Innovation, ecco la Tim Challenge per digitalizzare le infrastrutture del Paese; Ecco le 31 sfide dell’International Open Innovation Programme: fino al 27/6; Bando Competenze & Innovazione, ecco i primi progetti delle imprese.

Open Innovation: Tim lancia una challenge per digitalizzare le infrastrutture italiane: come funziona e come candidarsi - L’iniziativa punta a integrare tecnologie avanzate come l’AI e l’IoT per monitorare, analizzare e rendere ancora più sicure le reti energetiche, idriche e stradali ... Scrive msn.com

Open Innovation, TIM: al via una challenge per digitalizzare le infrastrutture del Paese - Obiettivo integrare tecnologie avanzate come l'AI e l'IoT per monitorare, analizzare e rendere ancora più sicure le reti energetiche, idriche e stradali ... Segnala teleborsa.it