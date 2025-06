Open day e tante iniziative | riapre la History digital library

Storia e innovazione, la nuova History Digital Library di Brindisi si prepara ad accogliere visitatori e appassionati con un open day ricco di iniziative coinvolgenti. Dopo un restyling accurato, questa rinata istituzione promette di diventare un punto di riferimento per la cultura e la memoria locale. Venite a scoprire il passato rivisitato in modo dinamico e interattivo: la storia della nostra città vi aspetta per essere riscoperta e condivisa.

BRINDISI - La History digital library (Hdl) del Comune di Brindisi, che ha sede nella Casa del Turista, sul lungomare Regina Margherita, dopo un importante intervento di restyling e riqualificazione, riapre sabato 21 giugno prossimo. Quale spazio trasformato e vivo, capace di coniugare memoria e.

Riapre la History digital library di Brindisi: open day il 21 giugno - Il 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, Brindisi celebra con entusiasmo la riapertura della History Digital Library, un luogo che incarna il patrimonio culturale e la memoria storica della città.

