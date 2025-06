Open Call #1 soluzioni 4.0 in agricoltura | finanziamenti per circa 730mila euro

Se sei un’azienda agricola o un innovatore nel settore, questa è la tua occasione! L’open call #1 del progetto europeo Guardians offre finanziamenti per circa 730.000 euro, puntando a sviluppare soluzioni digitali innovative che rivoluzionino l’agricoltura sostenibile. È rivolta a consorzi composti da piccole o medie aziende agricole e fornitori di tecnologia. Non lasciarti sfuggire questa chance di contribuire a un futuro più verde e tecnologicamente avanzato...

Sono aperte le candidature al bando Open Call #1 – Co-Creation del progetto europeo Guardians, iniziativa che intende sostenere lo sviluppo congiunto di soluzioni digitali innovative per l’agricoltura. Il bando si rivolge a consorzi composti da una piccola o media azienda agricola e un fornitore di tecnologia (PMI, startup, centri di ricerca o università), con l’obiettivo di promuovere pratiche agroecologiche sostenibili e ridurre il divario tecnologico tra piccole realtà agricole e grandi produttori. L’iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra attori del settore agricolo e tecnologico, incoraggiando la co-creazione, la sperimentazione e la replicabilità di strumenti digitali accessibili e concreti, in risposta alle reali esigenze del comparto agricolo su piccola scala. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

