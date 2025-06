Open Arms Salvini esulta dopo le motivazioni della sentenza | Odio politico della sinistra contro di me

Salvini celebra con entusiasmo le motivazioni della sentenza sulla vicenda Open Arms, accusando la sinistra di odio politico. Secondo i giudici italiani, la tutela delle persone a bordo spettava alla Spagna e non all’Italia, rafforzando la sua posizione. Questo verdetto accende il dibattito sulla gestione dell’immigrazione e le responsabilità internazionali. Ma cosa significherà davvero per le future politiche migratorie?

Secondo i giudici della II sezione penale presieduta da Roberto Murgia, era compito della Spagna e non dell'Italia la "tutela delle persone a bordo" e la garanzia di un approdo in un "porto sicuro". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Open Arms, Salvini esulta dopo le motivazioni della sentenza: “Odio politico della sinistra contro di me”

In questa notizia si parla di: openarms - salvini - esulta - motivazioni

Open Arms, Salvini assolto. «Il fatto non sussiste»; Open Arms, Salvini assolto: «Il fatto non sussiste»; L'assoluzione del ministro Salvini per il caso Open Arms, slitta a giugno il deposito delle motivazioni.

Open Arms: svelate le motivazioni assolvono Matteo Salvini - Open Arms, svelate le motivazioni della sentenza che assolve Matteo Salvini e chiarisce che l'Italia non aveva obblighi di sbarco. Lo riporta msn.com

Perché Salvini è stato assolto nel caso Open Arms, le motivazioni spiegate dai giudici - Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms principalmente perché occuparsi della nave Ong non era dovere dell'Italia, ma della Spagna ... Riporta fanpage.it