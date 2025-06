Open Arms Salvini assolto perché l’Italia non era obbligata a dare porto sicuro

Matteo Salvini torna al centro dell'attenzione dopo l'assoluzione nel processo Open Arms, che ha chiarito come l'Italia non fosse obbligata a concedere porto sicuro in quei momenti critici del 2019. Con motivazioni dettagliate e approfondite, il tribunale di Palermo ha sancito che lo Stato non aveva l'obbligo di coordinare le operazioni di search and rescue né di garantire il porto sicuro ai migranti. Una svolta che potrebbe influenzare il dibattito politico e le future politiche migratorie.

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms, perchĂ© “per nessuno dei tre eventi Sar dell’1, 2 e 9 agosto 2019 era sorto in capo allo Stato italiano l’obbligo di coordinare le operazioni di search and rescue e di concedere il Pos”. Sono le motivazioni del tribunale di Palermo contenute nelle 270 pagine della sentenza di assoluzione del 20 dicembre scorso. Il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, era accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. “Deve escludersi – si legge nel dispositivo – che la concessione del Pos costituisse per l’ Italia e, di riflesso, per l’allora ministro dell’Interno Salvini, un obbligo giuridico il cui mancato rispetto potesse integrare gli estremi del rifiuto di atti di ufficio oltre che i presupposti per la realizzazione del reato di sequestro di persona”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Open Arms, Salvini assolto perchĂ© “l’Italia non era obbligata a dare porto sicuro”

