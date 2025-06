Open Arms Salvini assolto perché l’Italia non aveva l’obbligo di concedere il porto sicuro

L'azzurro del mare e le rotte dei migranti si intrecciano in un caso che ha fatto discutere: nel 2019, l’imbarcazione della ONG Open Arms, vietata di sbarcare in Italia, era spagnola e non italiana. La recente sentenza ha assolto Matteo Salvini, chiarendo che l’Italia non aveva l’obbligo di concedere il porto sicuro in questa circostanza. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro delle politiche migratorie?

L’imbarcazione della ong Open Arms a cui nel 2019 il Viminale vietò di far sbarcare in Italia i migranti soccorsi in mare era spagnola e, pertanto, spettava a Madrid e non a Roma l’assegnazione del porto sicuro. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che ha assolto Matteo Salvini – all’epoca dei fatti ministro dell’Interno – dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, perché «il fatto non sussiste». Le motivazioni sono state depositate oggi dai giudici del Tribunale di Palermo. La nave Open Arms (Imagoeconomica). Le motivazioni della sentenza di assoluzione per Salvini. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Open Arms, Salvini assolto perché «l’Italia non aveva l’obbligo di concedere il porto sicuro»

