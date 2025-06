Open Arms, perché è stato assolto Matteo Salvini: “L’obbligo di tutelare i migranti era della Spagna”. I giudici hanno infatti confermato che difendere l’Italia non è un reato, riaffermando il ruolo fondamentale della protezione umanitaria. Salvini sottolinea come l’ostinazione di Open Arms abbia ignorato alternative più logiche, ribadendo che la tutela dei diritti umani e delle frontiere nazionali devono essere un impegno condiviso e responsabile.

Bisogna ricordare che i giudici del Tribunale di Palermo hanno assolto Salvini il 20 dicembre scorso in quanto " il fatto non sussiste ".