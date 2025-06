Open Arms Matteo Salvini | Difendere l' Italia non è reato contro di me odio politico

La vicenda di Matteo Salvini e la nave Open Arms ha diviso l’opinione pubblica, ma finalmente i giudici hanno sancito che difendere l’Italia non è reato. Con un’assoluzione giusta e ponderata, il leader leghista ringrazia per aver dimostrato che la tutela della nazione e delle sue frontiere è un dovere legittimo. Una decisione che rafforza il senso di responsabilità e di amore per il nostro Paese.

"Lo Stato italiano non aveva l'obbligo di fornire il Porto Sicuro (Pos) alla nave Open Arms ". Con questa conclusione i giudici hanno assolto Matteo Salvini. L'accusa? Sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda che ha visto protagonista la ong spagnola. Una decisione sui cui l'attuale titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture si è detto soddisfatto. "I giudici hanno confermato che difendere l'Italia non è reato, rilevando l'ostinazione e l'arroganza di Open Arms che ha fatto di tutto per venire in Italia, scartando tutte le altre alternative che erano più logiche e naturali - ha commentato il leader della Lega -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Open Arms, Matteo Salvini: "Difendere l'Italia non è reato, contro di me odio politico"

