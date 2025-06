Open Arms i giudici | Nessun obbligo di fornire il Pos gravava sullo Stato italiano né su Salvini

A sei mesi dall’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, emergono le motivazioni ufficiali della sentenza che scagiona l’ex ministro dell’Interno. I giudici chiariscono che lo Stato italiano non aveva l’obbligo di fornire il porto sicuro alla nave, ritenendo illegittimo il blocco di sbarco. Questa decisione riaccende il dibattito sulla gestione delle crisi migratorie e sui limiti delle competenze istituzionali. La vicenda si conclude, ma le questioni aperte restano.

A sei mesi dall’assoluzione del ministro Matteo Salvini, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza sul caso Open Arms. Secondo i giudici lo Stato italiano non aveva l’obbligo di fornire il Porto Sicuro (Pos) alla nave. L’ex vice premier e ministro dell’Interno era accusato sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Alla imbarcazione, ad agosto del 2019, il Viminale vietò, illegittimamente secondo l’accusa, di far sbarcare i migranti soccorsi in mare. Salvini quando era ministro dell’Interno nel governo Conte I, negò per 19 giorni lo sbarco in Italia di 147 migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it