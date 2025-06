Open Arms i giudici | Italia non obbligata ad assegnare porto sicuro

Il caso Open Arms ha acceso un vivace dibattito sulla responsabilità dello Stato nel garantire il porto sicuro ai migranti. La sentenza del tribunale di Palermo, che ha assolto Matteo Salvini, si basa sulla giurisprudenza secondo cui l’Italia non era obbligata ad assegnare un porto sicuro alla nave spagnola. Ma cosa significa davvero questa decisione? Scopriamolo insieme.

Lo Stato italiano non aveva l'obbligo di fornire il Porto Sicuro (Pos) alla nave Open Arms. È la conclusione da cui parte il ragionamento che ha indotto il tribunale di Palermo ad assolvere l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda che ha visto protagonista la ong spagnola Open Arms. Ad agosto del 2019, il Viminale vietò all'imbarcazione, illegittimamente secondo l'accusa, di far sbarcare i migranti soccorsi in mare.I giudici hanno depositato oggi la motivazione della sentenza. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it