Onu Guterres | Le disuguaglianze alimentano i conflitti in tutto il mondo

In un appello accorato, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha evidenziato come le disuguaglianze alimentino i conflitti in tutto il mondo. Con oltre 120 milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie case, la crisi si aggrava, alimentata da tensioni commerciali e disparità economiche. È urgente agire per affrontare queste radici profonde delle crisi globali e promuovere un futuro di pace e uguaglianza.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lamentato l’aumento dei conflitti in tutto il mondo, in un discorso al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. “I conflitti stanno proliferando e durano più a lungo, costringendo oltre 120 milioni di persone ad abbandonare le proprie case: un numero senza precedenti di individui con vite e futuri sconvolti”, ha detto Guterres che ha poi citato le tensioni commerciali globali e i tagli agli aiuti internazionali come tendenze che alimentano la povertà e l’instabilità nei Paesi devastati dai conflitti. “Non è una coincidenza che nove dei dieci Paesi con gli indicatori di sviluppo umano più bassi siano attualmente in stato di conflitto”, ha concluso Guterres. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Onu, Guterres: “Le disuguaglianze alimentano i conflitti in tutto il mondo”

