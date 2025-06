Ondate di calore e oasi in città i primi 44 rifugi climatici di Firenze

Con l’arrivo delle ondate di calore, Firenze si trasforma in un’oasi di sollievo grazie ai primi 44 rifugi climatici sparsi per la città. Queste aree sono state selezionate per offrire frescura, accesso all’acqua e riparo dai raggi solari, diventando punti di conforto e sicurezza per cittadini e visitatori. Il Comune ha avviato questa iniziativa per garantire benessere e tutela durante le giornate più calde, dimostrando un impegno concreto verso il comfort urbano.

