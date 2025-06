Ondata di caldo in Lombardia venerdì giornata infernale | picchi fino a 40 gradi Quale è la città più rovente?

L’estate in Lombardia si fa sentire con un’ondata di caldo record, che ha trasformato venerdì 20 giugno in una giornata infernale con picchi fino a 40°C. Brescia, tra le città più colpite, si prepara ad affrontare nuovamente temperature da capogiro. L'anticiclone insiste, e l’allerta arancione torna a coinvolgere diverse regioni. Rimanete aggiornati e scoprite come proteggervi dal caldo estremo per affrontare al meglio questa fase critica.

Brescia, 19 giugno 2025 – È finita la tregua (breve, per la verità): l'ondata di calore rialzerà la testa domani, venerdì 20 giugno, con bollino arancione (allerta di livello 2, ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute) in tre città: Roma, Bolzano e Brescia. Mentre sabato ci sarà una breve pausa, con un calo del livello di allerta e saranno 10 le città con bollino giallo (livelli 1 di allerta, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione): Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ondata di caldo in Lombardia, venerdì giornata infernale: picchi fino a 40 gradi. Quale è la città più rovente?

