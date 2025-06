On The road Fest prima tappa del festival itinerante a Contessa Entellina

Pronti a vivere un’esperienza unica nel cuore della provincia palermitana? On the Road Fest inaugura il suo percorso itinerante a Contessa Entellina, portando musica, arte e cultura tra le affascinanti vie del territorio. Dopo il grande successo delle edizioni passate con il Teatro alla Guilla, questa nuova avventura promette emozioni e incontri indimenticabili. Segnate in agenda: 20-21 giugno a Contessa Entellina, e il weekend successivo, 28-29 giugno, a Palazzo Adriano.

Un festival itinerante nella provincia palermitana. la prima tappa è in programma Il 20 e 21 giugno a Contessa Entellina mentre la seconda si terrà il fine settimana successivo, il 28 e 29 giugno, a Palazzo Adriano. "Basandomi sul format portato avanti dal Teatro alla Guilla per sei edizioni.

