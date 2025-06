Omoda 9 | come va su strada il Suv cinese ibrido plug-in da oltre 1.100 km di autonomia

Scopri come l’Omoda 9, il SUV cinese ibrido plug-in, si comporta su strada: oltre 1100 km di autonomia, un comfort senza paragoni e spazio abbondante. Una prova che svela un mix vincente di tecnologia e praticità, perfetto per chi cerca prestazioni e convenienza. Sei curioso di sapere se questa vettura può rivoluzionare le tue percorrenze quotidiane? Continua a leggere e lasciati sorprendere.

La prova su strada del grande Suv cinese Omoda 9. Tanto spazio, comfort e un sistema "super" ibrido che promette un'autonomia superiore ai 1.100 chilometri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Omoda 9: come va su strada il Suv cinese ibrido plug-in da oltre 1.100 km di autonomia

In questa notizia si parla di: omoda - strada - cinese - ibrido

L'allestimento Pure amplia la gamma della Suv cinese: 1.6 turbobenzina da 147 CV con cambio automatico e guida assistita di Livello 2. Approfondimento nell'articolo Vai su Facebook

Omoda 9: come va su strada il Suv cinese ibrido plug-in da oltre 1.100 km di autonomia; Omoda 9 (2025), la prova del SUV ibrido cinese che sfida le tedesche; Omoda 7 Phev Super hybrid, prova in anteprima sulle strade cinesi: come è fatto e come va il nuovo suv.

Omoda 9 SHS i-AWD: come va su strada il SUV ibrido da 537 CV - La gamma di Omoda, il marchio del costruttore cinese Chery, si allarga verso l’alto con l’arrivo dell’ammiraglia a ruote alte Omoda 9. Segnala msn.com

Omoda 9 (2025), la prova del SUV ibrido cinese che sfida le tedesche - 5 a benzina a tre elettrici per 537 CV totali. Da msn.com