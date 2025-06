Omicidio villa Pamphili identificate madre e figlia | bimba aveva 11 mesi

Un dramma sconvolgente scuote Roma: le identità di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili sono state finalmente chiarite. Anastasia Trofimova, 28 anni, originaria di Omsk, e la sua piccola di 11 mesi hanno attirato l'attenzione della procura, che sta indagando sulle cause di questa tragedia. La verità si fa strada, ma resta ancora tanto da scoprire in questo inquietante caso.

(Adnkronos) – Si chiamava Anastasia Trofimova la donna trovata morta lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma, a poca distanza dal corpo della figlia. Nata in Russia a Omsk, la 28enne risulta arrivata a Malta nel settembre 2023 utilizzando un passaporto – come spiega una nota della procura di Roma – con il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio villa Pamphili, identificate madre e figlia: bimba aveva 11 mesi

