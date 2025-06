Omicidio Michelle Causo | bufera sul killer minorenne che lancia un album trap dal carcere

È polemica attorno al giovane condannato per l’ omicidio premeditato di Michelle Causo, la 17enne uccisa nel quartiere Primavalle di Roma nel giugno 2023. Il ragazzo, recluso presso l’Istituto Penale per Minorenni “Santa Bona” di Treviso, è finito nuovamente sotto i riflettori per il presunto lancio di un album musicale trap pubblicato attraverso i social, con contenuti che sarebbero riconducibili a lui. Il singolo Scusa mamma condiviso da un amico dell’assassino. La notizia ha provocato indignazione e sconcerto tra i familiari della vittima, che tramite i propri legali, Claudia Di Brigida e Antonio Nebuloso, hanno espresso ferma condanna per l’accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Michelle Causo: bufera sul killer minorenne che lancia un album trap dal carcere

