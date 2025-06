Omicidio in via Arpaia | le immagini sul luogo dell’accaduto

Un tragico episodio scuote Foggia: un uomo di 50 anni, Giovanni Mastropasqua, è stato brutalmente ucciso nel cuore della città, in pieno giorno, dentro la sua auto. Le immagini sul luogo dell’accaduto mostrano un’area transennata, mentre i carabinieri lavorano senza sosta per fare luce su questo drammatico delitto. La comunità si interroga sulle motivazioni e sui responsabili di questa violenta aggressione, un mistero che richiede risposte immediate e decisive.

Omicidio in pieno giorno, a Foggia, dove un uomo di 50 anni - Giovanni Mastropasqua - è stato ucciso all'interno della sua auto in via Arpaia, in zona ex Inam, a Foggia. Sul posto, hanno operato i carabinieri del comando provinciale di Foggia, che hanno transennato l'area per procedere ai.

