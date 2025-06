Omicidio Fregene indagato anche il figlio di Stefania Camboni | le parole del legale

L'ombra del sospetto si allunga su Fregene, dove si indaga sull'omicidio di Stefania Camboni. Dopo l'arresto della nuora Giada Crescenzi, il legale di Francesco Violoni, figlio della vittima, ha rilasciato dichiarazioni che fanno discutere. La vicenda si fa sempre più complessa e intricata, lasciando la comunità in attesa di risposte certe. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa drammatica indagine.

Francesco Violoni, il figlio di Stefania Camboni, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Fregene, è stato indagato dalla procura della Repubblica di Civitavecchia. Poche ore dopo la scoperta del cadavere della vittima, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia, avevano arrestato Giada Crescenzi, la nuora della vittima, considerata da chi indaga l’autrice materiale del delitto. Martedì scorso, i carabinieri di Fregene, insieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Ostia, avevano effettuato un nuovo e decisivo sopralluogo nella zona tra via Santa Teresa di Gallura e via Agropoli, chiusa al traffico per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it