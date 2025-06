Omicidio di Villa Pamphili Kaufmann insulta gli italiani | Ecco cosa siete

Nel cuore di Roma, un uomo dai molteplici volti si trova al centro di una tragica e inquietante indagine: il duplice omicidio di Villa Pamphili. Francis Kaufmann, 46 anni, alias Rexal Ford e Matteo Capozzi, ha vissuto una vita di menzogne e sotterfugi, insultando gli italiani e alimentando un’aura di mistero e tensione che scuote l’intera città . Un caso che rivela i limiti tra realtà e finzione, e che ci invita a riflettere sulla fragile identità umana.

