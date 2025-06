Omicidio di via Zanolini per Lorenza Scarpante chiesti gli arresti domiciliari

L’omicidio di via Zanolini ha sconvolto la comunità, e mentre l’attenzione si concentra sul caso di Lorenza Scarpante, accusata di aver ucciso il marito Giuseppe Marra, le richieste di misure alternative si fanno sempre più insistenti. L’avvocato Chiara Rizzo ha infatti avanzato la richiesta di arresti domiciliari, puntando sulla possibilità di un percorso riabilitativo e sulla presunzione di innocenza fino a prova contraria. La decisione del Tribunale potrebbe segnare un nuovo capitolo in questa drammatica vicenda.

Ha chiesto gli arresti domiciliari invece del carcere l'avvocato Chiara Rizzo per conto della sua assistita, Lorenza Scarpante, la donna di 57 anni accusata dell'omicidio del marito Giuseppe Marra, trovato morto nel loro appartamento in via Zanolini lo scorso 27 maggio. Al collegio del Tribunale.

Omicidio di via Zanolini, la moglie indagata: “È caduto, l’ho trovato così” - Il 28 maggio 2025, la tragica scoperta di un omicidio ha scosso Bologna: nel tinello di via Zanolini, il corpo senza vita di Giuseppe Marra, 59 anni, giaceva a terra, ridotto in condizioni disastrose dopo aver subito colpi mortali.

Nella notte è stata fermata per omicidio Lorenza Scarpante, la moglie di Giuseppe Marra, l’uomo ucciso nel suo appartamento di via Zanolini. La donna, che i vicini avevano visto in strada chiedere aiuto con gli abiti coperti di sangue, era già indagata per omic Vai su Facebook

