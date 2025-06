Omicidio di Aurora per 15enne aggravante dello stalking

Un caso sconvolgente scuote la cronaca italiana: un 15enne, accusato dell’omicidio di Aurora Tila, è ora sotto accusa anche per stalking aggravato. L’ipotesi si fa più grave considerando la relazione affettiva e l’età della vittima, elementi che rafforzano l’accusa di atti persecutori. Questa vicenda mette in luce le delicate sfide della tutela dei minori e la complessità delle indagini giudiziarie. La questione rimane aperta, con il processo che promette sviluppi importanti.

Il pm del Tribunale dei minori di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto e ottenuto dal giudice Chiara Alberti di contestare anche l'aggravante degli atti persecutori aggravati dalla minore età della vittima e dal fatto di essere legato ad essa da una relazione affettiva, al 15enne accusato dell' omicidio di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta dopo essere precipitata dal terrazzo sopra casa a Piacenza, il 25 ottobre. Secondo l'ipotesi accusatoria, il ragazzo avrebbe spinto la 13enne dal balcone del settimo piano del palazzo, colpendola poi alle mani per farla cadere dopo che si era aggrappata alla ringhiera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio di Aurora, per 15enne aggravante dello stalking

