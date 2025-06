Omicidio ad Avola | fermati padre e figlio Paolo Zuppardo 48 anni morto in ospedale

Un grave episodio scuote Avola: padre e figlio sono stati fermati per l’omicidio di Paolo Zuppardo, ucciso in un agguato a colpi di pistola. La polizia ha rinvenuto e sequestrato l’arma del delitto, portando i sospetti in carcere. La comunità si chiede quali siano le motivazioni dietro questa tragica vicenda e quali sviluppi porteranno le indagini nelle prossime ore.

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno fermato due uomini, entrambi di Avola, padre e figlio, rispettivamente di 57 e 26 anni, accusati dell’ omicidio di Paolo Zuppardo, 48 anni, deceduto in nottata nell’ ospedale di Avola dopo un agguato a colpi di pistola. L’ arma è stata rinvenuta e sequestrata dalle forze dell’ordine e così i due indagati, trasferiti nel carcere di Siracusa, devono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio ad Avola: fermati padre e figlio. Paolo Zuppardo, 48 anni, morto in ospedale

