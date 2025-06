Omicidio a Tolentino Gentiana massacrata con 17 coltellate e un calcio in faccia quando era agonizzante Ha tentato di difendersi e scappare dopo l' agguato alle spalle

Un tragico dramma scuote Tolentino: Gentiana, vittima di un agguato brutale, è stata massacrata con 17 coltellate e un calcio in faccia mentre era agonizzante, tentando disperatamente di difendersi e fuggire. La scena lascia senza parole, mentre l'autopsia rivela dettagli sconvolgenti sulle ferite inferte. Un episodio che solleva ancora più domande sulla sicurezza e sulla giustizia.

TOLENTINO Diciassette coltellate inferte dall'alto verso il basso alla schiena e al tronco, diverse sono state quelle mortali. È quanto emerso dall'autopsia eseguita questa mattina dal. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Omicidio a Tolentino, Gentiana massacrata con 17 coltellate e un calcio in faccia quando era agonizzante. Ha tentato di difendersi e scappare dopo l'agguato alle spalle

In questa notizia si parla di: tolentino - coltellate - omicidio - gentiana

Choc a Tolentino, donna uccisa in strada a coltellate: sul posto 118 e carabinieri - Una tragedia scioccante scuote Tolentino, dove una giovane donna è stata tragicamente uccisa a coltellate in pieno giorno.

È partito dall'Umbria per uccidere la sua ex moglie. A riportarlo è il Corriere dell’Umbria. Nikollaq Hudra, 55enne residente a Passignano sul Trasimeno, sabato 14 giugno, a Tolentino, ha ucciso a coltellate la ex moglie, Gentiana Hudhra, 45 anni. L'omicidio è Vai su Facebook

Omicidio a Tolentino, l’albanese Nikollaq Hudhra uccide a coltellate l’ex moglie Gentiana Hudhra e poi prende a calci il cadavere - VIDEO Vai su X

Una donna è stata uccisa a coltellate in strada davanti ai passanti; Madre di due figli uccisa in strada a colpi di coltello. Arrestato l’ex marito: “Volevo farlo”; Omicidio Tolentino, l’ex marito metteva catene al frigo per paura di essere avvelenato dalla moglie.

Omicidio di Gentiana, oggi l’autopsia a Macerata: il funerale sarà celebrato in Albania. Il sindaco Sclavi: «Il Comune aiuterà i suoi figli» - TOLENTINO Sarà eseguita questa mattina all’obitorio dell’ospedale di Macerata l’autopsia sul corpo di Gentiana Hudhra, la ... Scrive msn.com

Il video agghiacciante dell’omicidio di Tolentino. La confessione: “Ero convinto che avvelenasse i nostri figli” - Le immagini choc riprese dall’alto con un cellulare: dopo aver ucciso l’ex moglie a coltellate e averla presa a calci, il 55enne si è seduto su una panchina. Secondo ilrestodelcarlino.it