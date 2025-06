Omicidio a Foggia | Giovanni Mastropasqua ucciso a colpi di pistola in auto

Un dramma sconvolge le strade di Foggia: oggi, un commerciante padre di sette figli, Giovanni Mastropasqua, è stato brutalmente ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nella sua auto in pieno centro. Un episodio che scuote la città e lascia aperti numerosi interrogativi. Rimanete aggiornati su questa tragica vicenda, che ancora una volta ha portato il timore e il dolore nelle famiglie foggiane.

Il delitto in pieno centro: un commerciante padre di 7 figli perde la vita. Un tragico omicidio ha scosso la città di Foggia oggi, 19 giugno 2025. Giovanni Mastropasqua, un commerciante di 50 anni, è stato freddato a colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua Smart rossa, in via Arpaia, una zona a pochi passi dal centro cittadino. Il corpo senza vita di Mastropasqua è stato rinvenuto poco dopo mezzogiorno da alcuni passanti che, dopo aver udito i colpi di arma da fuoco, hanno immediatamente allertato le autorità. La dinamica del delitto e le prime indagini. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, almeno tre colpi sono stati esplosi contro la vittima, uno dei quali l'ha colpita alla base del collo.

