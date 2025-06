Oltre settanta chef un solo cuore A Magliano Sabina torna Cuore nel piatto

Una serata speciale a Magliano Sabina unisce oltre settanta chef provenienti da tutta Italia in un gesto di solidarietà. Cuore nel piatto trasforma la passione culinaria in un atto di amore, raccogliendo fondi per l’Ospedale Bambino Gesù. Tra showcooking, musica e sapori d’autore, questa manifestazione dimostra come il gusto possa diventare strumento di speranza e aiuto concreto. Un evento da non perdere, dove il cuore si mette nel piatto per fare la differenza.

Oltre 70 professionisti del gusto da tutta Italia cucineranno insieme per raccogliere fondi destinati all'Ospedale Bambino Gesù. Tra showcooking, musica e piatti d'autore, un'intera serata dedicata alla solidarietà.

