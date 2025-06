Oltre il Pil | una teoria economica per la felicità La lezione di Pasquale Tridico

Vieni a scoprire un approccio innovativo all'economia e alla felicità con il professor Pasquale Tridico. Venerdì 20 giugno alle 18, l'ultimo appuntamento del ciclo gratuito della scuola di Cittadinanza “Domenico De Masi” del Fatto ti inviterà a riflettere su come andare oltre il tradizionale PIL per creare un modello di benessere autentico. Non perdere questa occasione: la felicità è alla portata di tutti!

Un libro, un corso: la felicità negata. Venerdì 20 giugno alle 18 l’ultimo appuntamento con il ciclo di cinque lezioni gratuite della scuola di Cittadinanza “Domenico De Masi” del Fatto. La lezione, tenuta dal prof. Pasquale Tridico, è intitolata: “Oltre il Pil: una teoria economica per la felicità”. Il corso è accessibile a tutti, iscriviti gratuitamente qui L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oltre il Pil: una teoria economica per la felicità. La lezione di Pasquale Tridico

