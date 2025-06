Oltre 440mila euro per le attività culturali | stanziati contributi a 47 realtà del territorio

Oltre 440mila euro destinati a supportare le attività culturali del territorio, con 47 realtà beneficiarie nel 2025. Un risultato che testimonia l’impegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, attraverso i bandi pubblici promossi dalla propria Unità Eventi e Turismo. Dalle arti visive alla musica, questi progetti arricchiranno la scena culturale locale, contribuendo a rafforzare l’identità e il patrimonio della comunità. È un passo importante per valorizzare il talento e la creatività di Forlì.

