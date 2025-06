Ok del Consiglio di Stato alle multe a Tim e Dazn per l’intesa sui diritti della Serie A

Il Consiglio di Stato ha confermato le multe a TIM e DAZN, sancendo l’illegittimità dell’accordo tra le due società in vista della gara per i diritti TV della Serie A. La decisione riafferma l’impianto accusatorio dell’Antitrust, che aveva già giudicato restrittiva la loro intesa. Un altro importante passo verso la tutela della concorrenza nel mondo dello sport, con implicazioni che potrebbero rivoluzionare il mercato televisivo calcistico. Resta da vedere come evolveranno le future strategie di broadcasting.

Confermato l’impianto accusatorio che nel giugno 2023 portò l’ Antitrust a qualificare come intesa restrittiva della concorrenza alcune previsioni dell’accorso tra Dazn e Telecom Italia in vista della gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio per l’assegnazione dei diritti televisivi, il Consiglio di Stato ha dato il via libera alle multe comminate alla due aziende, con una sentenza pubblicata nell’ambito dei separati ricorsi in appello proposti per contestare la decisione con la quale il Tar del Lazio a maggio del 2024 aveva respinto i loro ricorsi. Confermata la sanzione di 760. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ok del Consiglio di Stato alle multe a Tim e Dazn per l’intesa sui diritti della Serie A

