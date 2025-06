Ogni sera Londra si ferma per ascoltarla cantare Don’t Cry for Me Argentina dal balcone del Palladium Ma chi ha pagato il biglietto non è entusiasta

che trasforma uno spettacolo in un’esperienza unica. Mentre le luci si spengono, l’atmosfera si riempie di magia e commozione, coinvolgendo non solo chi è seduto in platea, ma anche chi assiste da fuori. È questa la vera essenza del West End: un luogo dove il teatro si fonde con la città, creando ricordi indelebili. E proprio in questo scenario, Rachel Zegler regala un momento che resterà negli annali di Londra.

A Londra, il musical Evita non si guarda soltanto in platea: si vive anche in strada. Ogni sera, centinaia di persone si fermano sotto il London Palladium per assistere a un momento destinato a restare nella storia del West End. Rachel Zegler, la protagonista della nuova produzione firmata Jamie Lloyd, intona l’iconico brano Don’t Cry for Me Argentina affacciata a un vero balcone, regalando alla folla un’emozione inaspettata. Una scelta registica che rompe gli schemi – tra entusiasmo e qualche polemica – e trasforma uno dei numeri più celebri del musical in un gesto teatrale pubblico e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it