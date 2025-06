Oggi sei tu la mia scelta di libertà Un altro nuovo inizio che la vita mi dona | Anna Tatangelo è incinta

Oggi, il mondo di Anna Tatangelo si arricchisce di una nuova meraviglia: un dolce sorriso di vita che si prepara ad arrivare. Con grazia e sincerità, la cantante ha condiviso sui social la sua gioia, annunciando con emozione l’attesa del secondo figlio. Un regalo prezioso, simbolo di rinascita e amore infinito, che segna un nuovo capitolo nel suo cammino. La sua storia si arricchisce di speranza e felicità, pronta a scrivere pagine ancora più belle...

Un semplice scatto di profilo in bianco e nero, con le rotondità inconfondibili di chi aspetta un bebè. Così, a sorpresa, Anna Tatangelo ha comunicato sui social di essere nuovamente incinta. È il secondo figlio dopo Andrea, nato il 31 marzo 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio. Le dolci parole riservate al nascituro sono state: “ Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. Al momento c’è stretto riserbo su chi è il padre del figlio di Anna Tatangelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”: Anna Tatangelo è incinta

Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande.

Anna Tatangelo incinta dopo 15 anni, l'annuncio da sola sui social: «La mia scelta di libertà». Le voci sul padre allenatore di calcio

