Oggi sei tu la mia scelta di libertà Anna Tatangelo incinta dopo 15 anni

Oggi sei tu la mia scelta di libertà e felicità, Anna Tatangelo. Con un emozionante scatto in bianco e nero, la cantante ha sorpreso tutti annunciando la sua seconda gravidanza a 15 anni dalla prima, regalando un messaggio di speranza e rinascita. La sua forza e il suo amore sono esempio di coraggio e fiducia nel futuro. La famiglia Tatangelo-D’Alessio continua a scrivere pagine di vita straordinarie, e questa nuova avventura è solo l’inizio di un nuovo capitolo pieno di emozioni.

Con un post Instagram che la ritrae in un bellissimo scatto in bianco e nero e una dolce caption Anna Tatangelo ha annunciato, a sorpresa, la sua seconda gravidanza, arrivata a 15 anni dalla prima. La cantante, infatti, è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dall'unione con l'ex compagno e collega Gigi D'Alessio, a sua volta divenuto padre di altri due figli, dopo la fine della storia con Tatangelo, con l'attuale partner Denise Esposito (in totale D'Alessio ha sei figli). "Oggi sei tu la mia scelta di libertà – ha scritto Anna Tatangelo nella didascalia che accompagna l'immagine, in cui si vede il pancino già accennato – Un altro nuovo inizio che la vita mi dona.

