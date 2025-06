Oggi sei tu la mia scelta di libertà Anna Tatangelo incinta dopo 15 anni

Oggi, Anna Tatangelo sorprende ancora una volta i suoi fan con un emozionante annuncio: è incinta, a 15 anni dalla sua prima maternità. In un elegante scatto in bianco e nero, la cantante rivela questo nuovo capitolo della sua vita, dimostrando che l’amore e la felicità non hanno età. La sua storia è un esempio di forza e speranza, e il futuro riserva sicuramente altre meraviglie da scoprire.

Con un post Instagram che la ritrae in un bellissimo scatto in bianco e nero e una dolce caption Anna Tatangelo ha annunciato, a sorpresa, la sua seconda gravidanza, arrivata a 15 anni dalla prima. La cantante, infatti, è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dall’unione con l’ex compagno e collega Gigi D’Alessio, a sua volta divenuto padre di altri due figli, dopo la fine della storia con Tatangelo, con l’attuale partner Denise Esposito (in totale D’Alessio ha sei figli). “Oggi sei tu la mia scelta di libertà – ha scritto Anna Tatangelo nella didascalia che accompagna l’immagine, in cui si vede il pancino già accennato – Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Oggi sei tu la mia scelta di libertà” Anna Tatangelo incinta dopo 15 anni

