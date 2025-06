Oggi sei tu la mia scelta di libertà Anna Tatangelo incinta dopo 15 anni

Oggi, la scena musicale italiana si riempie di emozione e sorpresa: Anna Tatangelo annuncia con grazia e sincerità la sua seconda gravidanza, a 15 anni dalla prima. Il suo post Instagram, un fascino in bianco e nero, cattura il cuore di tutti, simbolo di forza e rinascita. La sua storia, fatta di amore, maternità e resilienza, continua a ispirare. È un momento di gioia che segna una nuova meravigliosa tappa nel suo cammino.

Con un post Instagram che la ritrae in un bellissimo scatto in bianco e nero e una dolce caption Anna Tatangelo ha annunciato, a sorpresa, la sua seconda gravidanza, arrivata a 15 anni dalla prima. La cantante, infatti, è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dall'unione con l'ex compagno e collega Gigi D'Alessio, a sua volta divenuto padre di altri due figli, dopo la fine della storia con Tatangelo, con l'attuale partner Denise Esposito (in totale D'Alessio ha sei figli). "Oggi sei tu la mia scelta di libertà – ha scritto Anna Tatangelo nella didascalia che accompagna l'immagine, in cui si vede il pancino già accennato – Un altro nuovo inizio che la vita mi dona.