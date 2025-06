Offlaga Disco Pax e Tonino 3000 in concerto a Savignano sul Rubicone per 30 anni di Il rock è tratto

Savignano sul Rubicone si prepara a un evento imperdibile: il 28 giugno, in occasione dei 30 anni di “Rock è Tratto,” la città ospiterà due straordinari concerti con Offlaga Disco Pax e Tonino 3000. Questa festa della musica trasformerà Piazza Borghesi in un palcoscenico vibrante, regalando emozioni autentiche e un tributo memorabile alle sonorità del rock contemporaneo. Un’occasione unica per celebrare tre decenni di passione musicale, che resterà impressa nella memoria di tutti i presenti...

Con una grande festa della musica Savignano sul Rubicone ha deciso di celebrare 30 anni di "Rock è tratto". Sabato 28 giugno la città regalerà ai fan della musica live e delle sonorità del rock contemporaneo due concerti che metteranno piazza Borghesi al centro delle agende musicali italiane.

