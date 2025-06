Offertona Unieuro | Realme GT 7 a 599€ con Watch S2 incluso

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente e innovativo, questa è l'occasione che fa per te: Unieuro propone il Realme GT 7 a soli 599€ con l'inclusione del Watch S2, un bundle imperdibile. Con batteria da 7000mAh, 12GB di RAM e display a 120Hz, questo flagship unisce prestazioni e stile. Non perdere questa offerta esclusiva e scopri tutte le caratteristiche che rendono il Realme GT 7 la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia.

Realme GT 7 in offerta a 599€ su Unieuro con Watch S2 in regalo: batteria da 7000mAh, 12GB RAM e display 120Hz.

In questa notizia si parla di: realme - unieuro - watch - offertona

