Offerta più alta dell’Inter | 60 milioni e va alla Juve

Il calciomercato infiamma le acque delle big italiane: la Juventus si distingue con un'offerta record di 60 milioni, superando l'Inter e lasciando intravedere una possibile svolta imminente. Con Damien Comolli impegnato negli Stati Uniti per il Mondiale per club, l'attenzione si concentra sulla strategia bianconera e sull'ingaggio di un nuovo direttore sportivo. La corsa al grande acquisto è ormai alle battute finali: si attende solo la data ufficiale per la conclusione di questa maxi operazione.

L’offerta della Juventus resta più alta di quella dell’Inter, superata la concorrenza: spunta la data per concludere la maxi operazione Si scalda il calciomercato della Juventus e sembra superata la concorrenza delle altre big di Serie A. Damien Comolli è partito con la squadra per il Mondiale per club negli Stati Uniti, ma allo stesso tempo sta cercando di costruire una rosa adeguata e vuole portare nel board il nuovo direttore sportivo. Offerta più alta dell’Inter: la Juventus mette il turbo (ANSA) Calciomercato.it Dopo la spedizione americana, la rosa sarà rivoluzionata. Il club bianconero vuole mantenere Kolo Muani, il quale sarebbe contentissimo di restare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Offerta più alta dell’Inter: 60 milioni e va alla Juve

In questa notizia si parla di: offerta - alta - inter - milioni

Erba alta? Questo decespugliatore la elimina in un lampo, e oggi è anche in offerta - Se stai cercando un decespugliatore potente e facile da manovrare, il Bosch AFS 23-37 è la scelta ideale per mantenere il tuo giardino in perfette condizioni.

Mercato Milan ? Javi Guerra rimane l’obiettivo principale per il centrocampo. I rossoneri pensano ad un’offerta da 20 milioni, bonus compresi da presentare al Valencia. Il club spagnolo ne fa una valutazioni più alta ma il Milan è fiducioso di chiudere cont Vai su Facebook

Offerta più alta dell’Inter: 60 milioni e va alla Juve; Inter, l’Arsenal piomba su Lautaro: pronta l’offerta da 120 milioni; Le notizie di calciomercato del 9 gennaio 2025.

Offerta più alta dell’Inter: 60 milioni e va alla Juve - ma la Juventus si è inserita bene e attualmente ha una posizione di vantaggio. Riporta calciomercato.it

Sky – Bonny, pronta l’offerta Inter: cifre e struttura. Per Hojlund… - Yoan Bonny piace moltissimo soprattutto all'Inter, che he ha già parlato col Parma ... Come scrive fcinter1908.it