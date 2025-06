Oeno incontra Valter Sirk la serata di degustazione con il produttore a Casalserugo

Un evento imperdibile per gli amanti del vino, che avranno l'opportunità di scoprire i segreti e le passioni dietro ogni calice. Martedì 24 giugno, alle ore 20, Oeno apre le sue porte a Valter Sirk, un protagonista rinomato nel panorama vinicolo sloveno, per una serata di degustazione e scoperta tra le affascinanti vigne del Collio Goriziano. Un'occasione unica per immergersi in un mondo di aromi e tradizioni.

Martedì 24 giugno, dalle ore 20, Oeno ospita una serata speciale con Valter Sirk, produttore d'eccellenza dalla Slovenia. Un'azienda nel Collio Goriziano, dove i vigneti sono la miglior garanzia per la qualità dei suoi vini. Posizione sempre soleggiata, su terra marnosa ed arenaria. Un evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Oeno incontra Valter Sirk, la serata di degustazione con il produttore a Casalserugo

