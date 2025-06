Occhiuto indagato per corruzione contro tutti | Mi sento stuprato E la procura gli risponde

In Calabria, il caso Occhiuto scuote le alte sfere politiche: l'indagine per corruzione coinvolge anche figure di spicco come Posteraro ed Ferraro. Le parole del procuratore Curcio si trasformano in una vera e propria lezione di diritto, un banco di prova per il sistema giudiziario e per chi spera in trasparenza. Ma cosa succederĂ ora? La vicenda promette di svelare molti segreti ancora nascosti, mantenendo alta la tensione pubblica.

Le parole del procuratore di Catanzaro Salvatore Curcio potrebbero essere un’ottima “lezione di procedura penale” dove a prendere appunti dovrebbe essere il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta dove sono coinvolti anche un suo ex socio, Paolo Posteraro, e l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria Ernesto Ferraro. Ma andiamo con ordine perchĂ©, in questi giorni il governatore e vicesegretario nazionale di Forza Italia ha puntato il dito piĂą volte contro la Procura che il 6 giugno gli ha notificato un avviso di proroga indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Occhiuto indagato per corruzione contro tutti: “Mi sento stuprato”. E la procura gli risponde

