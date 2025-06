Obiettivo è il Mondiale Non abbiamo talento? Non è vero | Gattuso si presenta

Gennaro Gattuso si presenta con la determinazione di un vero leader, pronto a rilanciare l’Italia nel calcio mondiale. Con il supporto di figure illustri come Buffon e Gravina, e un obiettivo chiaro: riportare le emozioni agli italiani e rivitalizzare la nazionale. La sua presenza segna l’inizio di una nuova sfida, dove passione e coraggio saranno i protagonisti. Il cammino verso il Mondiale è appena iniziato, e Gattuso ha già in mente la strada da seguire.

“L’obiettivo è riportare l’Italia al Mondiale, per noi è fondamentale. Sentire papà e mamma emozionarsi ancora è stato bellissimo”. Si è presentato così Gennaro Gattuso nel corso della prima conferenza stampa da commissario tecnico della nazionale italiana svolta al Grand Hotel Parco dei Principi. Con lui, in sala stampa, presenti anche il capo delegazione Gianluigi Buffon e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Schietto, deciso, senza giri di parole. Tanti i temi affrontati dall’ex Hajduk Spalato che ha poi parlato anche del ‘talento’, termine molto discusso nel corso degli ultimi anni. “Sento dire che da anni non abbiamo talento, penso che invece ci sia ma bisogna mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimerlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Obiettivo è il Mondiale. Non abbiamo talento? Non è vero”: Gattuso si presenta

In questa notizia si parla di: obiettivo - mondiale - gattuso - abbiamo

Zanetti si sbilancia: «All’Inter facciamo un calcio super. Mondiale per Club? Obiettivo chiaro, c’è ambizione» - Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, esprime ambizione per il futuro del club in vista del Mondiale per Club 2025.

UFFICIALE: GENNARO GATTUSO È IL NUOVO CT DELLA NAZIONALE Ringhio è stato scelto dalla Federazione come sostituto di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di risollevare la Nazionale e conquistare la qualificazione al Mondiale Dopo le esperie Vai su Facebook

“Obiettivo è il Mondiale. Non abbiamo talento? Non è vero”: Gattuso si presenta; Le prime parole di Gattuso come ct della Nazionale: Un sogno che si avvera, obiettivo Mondiale; Nazionale, Gattuso in conferenza stampa: Obiettivo Mondiale, fondamentale per Italia - LaPresse.

“Obiettivo è il Mondiale. Non abbiamo talento? Non è vero”: Gattuso si presenta - Le prime parole del nuovo CT dell'Italia nel corso della conferenza stampa di presentazione: "Quando mi hanno chiamato non ho esitato un istante perché sono consapevole che c'è tanto da lavorare ma ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Nazionale, Gattuso in conferenza stampa: “Obiettivo Mondiale, fondamentale per Italia” - L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale durante la conferenza stampa a Roma ha sottolineato: “So che il c ... Si legge su msn.com