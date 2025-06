Ö Magazin, una cena a un metro dal mare.

Immersa nel suggestivo porticciolo di Portofino, 214 Magazin offre un’esperienza culinaria unica a un passo dal mare. Qui, la tradizione si unisce all’eleganza, con crudi di pesce freschissimi e piatti raffinati pensati per deliziare ogni palato. La cortesia e professionalità del personale rendono ogni visita indimenticabile, consolidando il suo prestigio nel cuore del Tigullio. Un indirizzo da non perdere, capace di conquistare sia gli amanti del mare che gli appassionati di buona cucina.

