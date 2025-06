Nuovo consiglio comunale È Perini il presidente La Pigna già allo scontro

Il nuovo consiglio comunale di Ravenna si apre tra confronti accesi e momenti di apparente calma, con una durata di due ore caratterizzata da un tono quasi soporifero, tranne l’astensione della Pigna su nomine chiave. La tensione si percepisce nella discussione sulla nomina di Ancisi, senza che tutta l’opposizione fosse stata preventivamente informata, lasciando intravedere un panorama politico ancora tutto da definire. La sfida è appena iniziata.

Due ore di buone maniere, quasi al limite del torpore, fatta eccezione per l’astensione della Pigna alle votazioni del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale, rispettivamente Daniele Perini di Ama Ravenna e Alvaro Ancisi di Lista Per Ravenna, Lega, Popolo della Famiglia. "Non siamo mai stati informati sulla scelta di Ancisi, quindi non è a nome di tutta l’opposizione, come ha detto il consigliere Nicola Grandi, che viene proposto" ha spiegato subito dopo il voto la consigliera Veronica Verlicchi. Il primo consiglio comunale della nuova legislatura con sindaco Alessandro Barattoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo consiglio comunale. È Perini il presidente. La Pigna già allo scontro

