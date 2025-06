Nuovo attacco dell' Iran a Israele colpito ospedale Teheran | errore

Un nuovo episodio di tensione scuote il Medio Oriente: l'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro Israele, colpendo anche un ospedale a Beersheba. Dopo la risposta delle difese aeree israeliane, Teheran ha dichiarato che il suo obiettivo era una base di intelligence, non l'ospedale. Una situazione che rischia di infiammare ulteriormente la regione, sollevando domande sulla stabilitĂ e le future escalation. Quali saranno le prossime mosse in questo fragile scenario?

Tel Aviv, 19 giu. (askanews) - Israeliani ispezionano i danni nella cittĂ di Giaffa, a Sud di Tel Aviv, dopo un nuovo attacco iraniano in cui i sistemi di difesa aerea sono intervenuti per intercettare i missili identificati dall'esercito. L'Iran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele, colpendo anche l'ospedale Soroka di Beersheba; Teheran ha poi sostenuto l'obiettivo in realtĂ era una base di intelligence militare adiacente. A oltre due chilometri di distanza dalla struttura, hanno riferito media israeliani, si trova la base del Comando Sud delle Idf (Forze di Difesa israeliane).