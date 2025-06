Nuovo attaccante Napoli chiusura immediata | ora bisogna scegliere

Il Napoli si trova al centro di una fase decisiva di calciomercato: dopo aver valutato grandi nomi come Marianucci e De Bruyne, la rosa azzurra si prepara a fare un colpo importante in attacco. Con una stagione ricca di impegni alle porte, il club partenopeo cerca il rinforzo giusto per rafforzare la linea offensiva e puntare al massimo risultato. Ora, bisogna agire con rapiditĂ e determinazione: il futuro del Napoli dipende da questa scelta cruciale.

Per il Napoli è arrivato il momento di decidere. Il Napoli, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, è alle prese con altre indiscrezioni di calciomercato molto importanti. Il club partenopeo, vista la prossima stagione ricca di partite, ha la necessitĂ di rinforzarsi in tutti i ruoli. Giovanni Manna, infatti, è al lavoro anche per rinforzare il reparto offensivo, visto che c'è il bisogno di acquisire le prestazioni di un attaccante che aiuti Romelu Lukaku. Proprio su quest'ultimo fronte, tra l'altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

