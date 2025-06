Nuovo attaccante della Lazio | i nomi di Sarri per i gol biancocelesti

La Lazio si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo con l’indicazione di Sarri, che punta a rinforzare i biancocelesti senza smantellare la squadra. Il tecnico ha fornito a Fabiani una lista di nomi da seguire in questo mercato, ma le entrate dipenderanno prima dalle cessioni. Il calciomercato Lazio si svela come un vero e proprio puzzle in attesa di essere completato, con grandi novità all’orizzonte.

