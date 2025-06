Nuovo assalto per Darwin Núñez | contatti in corso con gli agenti

Il mercato infiamma le ultime settimane: il Napoli si prepara a sfidare la concorrenza per portare Darwin Núñez in azzurro. Con contatti avanzati con gli agenti, il club campano non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità. La pista è calda e i dettagli si fanno sempre più concreti: riuscirà il Napoli a convincere il Liverpool e a regalare ai suoi tifosi il grande colpo?

Il Napoli non molla la pista Darwin Núñez. L'attaccante uruguaiano, in uscita dal Liverpool, .

